Момент крушения самолета в Ейске попал на запись видеорегистратора

Пилоты катапультировались за несколько секунд до падения самолета Фото: кадр из видео

Момент крушения самолета во дворе многоэтажки в Ейске попал на запись видеорегистратора. Первые кадры ЧП опубликовали пользователи в социальных сетях.

Напомним, трагедия произошла вечером 17 октября – военный самолет упал и загорелся во дворе многоэтажки по улице Коммунистической. Во время крушения Су-34 задел девятиэтажку по касательной. Огонь сразу перекинулся на многоквартирный дом – место происшествия моментально заволокло дымом. Испуганные жители начали спасаться и выбегать на улицу, многие не успели взять даже документы.

Кадры с места ЧП моментально стали распространяться в социальных сетях. Спустя несколько дней после трагедии появилась еще одна запись с крушением самолета.

Падение Су-34 заснял видеорегистратор, установленный в машине, которая проезжала неподалеку от многоэтажки. На кадрах видно, как самолет идет на снижение и на скорости падает во дворе дома. При этом пилоты воздушного судна успевают катапультироваться за несколько секунд до трагедии. Тем временем самолет моментально охватывает огонь.

Прохожие, оказавшиеся неподалеку от места ЧП, испугавшись, начинают оборачиваться, кто-то решает бежать. Жильцы многоэтажки в эти минуты начинают спасаться.

Напомним, после крушения Су-34 в Ейске погибли 15 человек. 14 тел жителей нашли под завалами во время поисково-спасательных работ. Еще один житель с 80% ожогов скончался на следующий день в Краевой клинической больнице. Среди погибших оказалась и семья Ищенко из семи человек – в тот роковой вечер они собирались ужинать, в эти минуты и рухнул самолет.

Причиной крушения Су-34 в Министерстве обороны РФ назвали возгорание одного из двигателей при взлете. Сразу после произошедшего СК РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

В настоящее время жильцы многоэтажки вернулись в квартиры, которые находятся в уцелевших подъездах. Известно, что пострадавший третий подъезд разберут полностью, второй и четвертый – частично.

- Общая площадь восстановления составляет чуть более 7 тысяч квадратных метров. Проектировщикам потребуется неделя на разработку документов демонтажа и еще неделя на проект строительства, - сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Жильцам пострадавшего дома также начали выплачивать компенсации. Более 70 человек уже получили по 100 тысяч рублей в результате полной утраты имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уехали в день катастрофы. Семья чудом спаслась, но потеряла во время крушения самолета в Ейске пожилую бабушку

Обнаружена пенсионерка из списка пропавших без вести после падения самолета Су-34 в Ейске 17 октября 2022 (читайте далее)

Погибли сразу семь человек. Сгоревшая после крушения самолета семья в Ейске ранее пережила сильнейший пожар

При крушении военного самолета в Ейске погибла целая семья из семи человек (читайте далее)

Люди прыгали из окон, одного нашли под двигателем самолета: жертвами крушения Су-34 в Ейске стали 14 человек

Собрали все детали трагедии в Ейске (читайте далее)

14-го погибшего после крушения военного самолета в Ейске нашли под его двигателем

Известно, что это мужчина, но необходима экспертиза ДНК (подробнее)

В пострадавшем после падения Су-34 доме в Ейске полностью снесут третий подъезд

Частично разобрать придется и два других (читайте далее)