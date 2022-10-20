Уехали в день катастрофы. Семья чудом спаслась, но потеряла во время крушения самолета в Ейске пожилую бабушку

Женщина была в квартире одна, когда упал самолет.

В Ейске простились с погибшей после крушения самолета многодетной семьей Ищенко. Они жили на седьмом этаже. В тот злополучный вечер все домочадцы собирались ужинать. Но произошла трагедия. Вспыхнул пожар, который унес жизни четырех взрослых и трех детей. Жертвой крупной авиакатастрофы стала и соседка семьи, что проживала на пятом этаже. 79-летняя Антонина Владимировна Токарева числилась в списке без вести пропавших. Об этом kp.ru сообщали волонтеры, которые после авиакатастрофы оказывали помощь пострадавшим.

- Родные не могли связаться с женщиной, потому сообщили ее данные в надежде на ее розыск, - говорили добровольцы.

Но, как оказалась, пожилая женщина погибла. В тот момент, когда упал бомбардировщик, она была одна в квартире. Остальные члены семьи - двое взрослых и двое детей - в день трагедии уехали в Адыгею, и тем самым спасли себе жизнь.

- Мои родители жили вместе с ней в одной квартире. Я сейчас учусь в Таганроге, где и проживаю. Ранним утром 17 октября мы уехали отдыхать, а бабушка дома, - рассказывает внучка пожилой женщины Дарья. - А вечером нам сообщили, что в одну из комнат нашей квартиры залетел двигатель. Все разом вспыхнуло и бабушку спасти не смогли.

По словам девушки, от их квартиры ничего не осталось. В одночасье они потеряли все.

- Нам помогли продуктами, вещами, выплатили материальную помощь. Пообещали также оказать поддержку в организации похорон. Пока дата прощания неизвестна, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Дарья Токарева.

Напомним, в пострадавшем после падения Су-34 доме в Ейске решено полностью снести третий подъезд. Его буквально будут возводить заново. Однако оставшаяся без крыши над головой семья пока не представляет, как можно дальше жить на прежнем месте.

- Такое решение – дикость, - говорит Дарья. - Не понимаю, как можно жить там, где погибли дорогие для тебя люди.

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