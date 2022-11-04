Залповый ливень обрушился на Сочи: улицы превратились в реки, участок федеральной трассы перекрыт

Дороги затопило за пару часов.

Вечером 4 ноября на Сочи обрушилась «дождевая буря». Около 20:00 на курорте поднялся сильный ветер, который пригнал черные тучи. Они-то и выплеснули воду на город.

Залповый дождь начался в городе, и мгновенно привел к подтоплениям на некоторых улицах. Судя по роликам, которые записывают очевидцы, местами вода достигает капота машин. За два часа сильного ливня, предварительно, на город обрушилось более 50 миллиметров осадков.

Вот такая обстановка на улице Тюльпанов. Фото: t.me/gorodsochi

- В результате залповых осадков с 20:00 до 22:00 в Адлерском районе на улицах регистрировались вниз сходящие потоки дождевой воды с выходом на проезжие части, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Движение не перекрывалось, после завершения осадков вода сходит.

Также уточняется, что подтопленных жилых домов нет.

- Подъем уровня воды в реках не регистрировался, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Также спасатели добавили, что заявок на помощь от автомобилистов и жителей на оказание помощи не поступало.

Стоит сказать, об ухудшении погоды в мэрии Сочи сообщали заранее. Администрация выпустило предупреждение для жителей и гостей города. Преимущественно ливень ждали в Адлерском районе - в этом синоптики не ошиблись.

- В связи с надвигающейся непогодой, по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского, все городские службы работают в усиленном режиме, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

Уже сейчас непогода стихла. Осадки почти прекратились - вода уходит естественным путем.

Мониторинг оперативной обстановки осуществляется непрерывно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Сочи перекрыли движение на трассе А-147 из-за залпового ливня

- На откачке воды с дороги заняты три единицы спецтехники, оборудованные насосами, - сообщили в пресс-службе ФКУ “Черноморье”. - Ведется откачка воды и механическая уборка проезжей части.

Объезд осуществляется по федеральной трассе А-149 скоростное направление.

ВАЖНО!

До конца сегодняшних суток на участке Магри – Веселое сохраняется опасность формирования смерчей над морем. Людей просят воздержаться от прогулок во время ненастья.