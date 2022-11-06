В жилом доме Сочи обрушился балкон вместе с людьми на 4 этаже

Есть пострадавшие. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Сочи 6 ноября около 19:15 часов обрушился балкон на 4 этаже пятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел на улице Донская, 13 в Центральном районе.

- Предварительно, в результате обрушения балкона есть пострадавшие, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работают экстренные службы. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

— По результатам проверки действиям лиц, ответственных за надлежащее обслуживание и своевременную проверку технического состояния, а также за текущий и капитальный ремонт жилого дома, будет дана правовая оценка, — заявили в ведомстве.

Причина обрушения устанавливается. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю заявили, что других повреждений в доме нет. На данный момент, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.

На данный момент, угроза дальнейшего обрушения отсутствует.Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На Кубани возбудили уголовное дело после обрушения балкона с ребенком. Ремонт дома не отвечал требованиям безопасности.

ЧП произошло 9 сентября 2020 года в Темрюке. В многоквартирном доме по улице Чернышевского обрушился балкон третьего этажа, в этот момент на нем находились 37-летний мужчина, его семилетняя дочь и 21-летний знакомый. Гость и ребенок при падении сильно пострадали.