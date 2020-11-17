На Кубани возбудили уголовное дело после обрушения балкона с ребенком

Фото: ГУ МЧС по краю

ЧП произошло 9 сентября в Темрюке. В многоквартирном доме по улице Чернышевского обрушился балкон третьего этажа, в этот момент на нем находились 37-летний мужчина, его семилетняя дочь и 21-летний знакомый. Гость и ребенок при падении сильно пострадали.

- В результате обрушения балкона были госпитализированы малолетняя девочка и 21-летний мужчина, они упали с высоты третьего этажа. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

После случившегося следователи и прокуроры организовали проверки. Выяснилось, что металлическое ограждение и плита балкона обрушились из-за плохого технического состояния.

- Оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры по Краснодарскому краю.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.