Выкапывали людей лопатами. Пласт снега, скатившийся с крыши здания, засыпал троих человек в горах Сочи

Спортсменов передали врачам для общего осмотра.

В горах Сочи на протяжении трех дней валит снегопад. За это время выше 1500 метров над уровнем моря курорта по данным штормовых реек выпало 102 сантиметра снега. Можно сказать, что это счастье для сноубордистов и лыжников.

Однако из-за непогоды на курорте действует штормовое предупреждение. Из-за резкого потепления сходят лавины на высоте более 500 метров над уровнем моря. Местным жителям и туристам рекомендовали отказаться от походов в горы. И не зря…

Сход лавины нужно ожидать не только с гор, но и сверху… Все произошло 20 января на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи. Спортсмены стояли под крышей местного бара. Лыжники решили отдохнуть после очередного удачного спуска. Но не успели они подготовиться к новому заходу, как их засыпало снегом.

Спортсмены не успели опомниться, что произошло, как очевидцы и сотрудники горнолыжного курорта схватились за лопаты. На видео попал момент, как откапывают пострадавших.

- Засыпало людей! Копаем. Надеемся, что целы, - обеспокоено рассказывают очевидцы.

Спустя некоторые время спортсменов удалось вытащить из-под завалов снега. К счастью, пострадавших нет. Спортсменов передали врачам для общего осмотра.

Ранее сообщалось, что между горнолыжными курортами Альпика и Роза Хутор сошла мощная лавина. Сильный поток снега свернул железный столб электропередач как фольгу. Помимо этого лавина снесла снежную пушку и оградительную сетку.

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