Железный столб свернуло как фольгу. Мощная лавина сошла в горах Сочи

Пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет.
В Сочи спасатели объявили штормовое предупреждение. На горнолыжные курорты обрушился снегопад. Из-за непогоды на курорте действует штормовое предупреждение. Есть риск схода лавин на высоте более 500 метров над уровнем моря. Местным жителям и туристам рекомендовали отказаться от походов в горы. И не зря…
Все произошло 20 января. Между горнолыжными курортами Альпика и Роза Хутор сошла мощная лавина. Сход снега успели заснять туристы. По предварительным данным, ЧП произошло в поселке Эсто-Садок. На видео видно, как мощная лавина сносит все на своем пути.
Слышен треск ломающегося железа под грузом лавины и взволнованные голоса очевидцев.
- Жесть, это все на трассу идет, - говорит женщина.
- А людей, надеюсь, не зацепило? - беспокоится мужчина.
- Не знаю... Это жесть вообще, просто жесть. Бегите скорее, -кричат люди.
- Это ЛЭП несет. ЛЭП едет! Вы понимаете? - обескружаны туристы.
Сильный поток снега свернул железный столб электропередач как фольгу. Перебои с электроснабжением не наблюдаются. Помимо этого лавина снесла снежную пушку.
- На саннобобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, пострадало оградительная сетка и коммуникации, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.
По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет. К счатью, людей не было на пути беспощадной лавины.
- Объект справляется самостоятельно. Помощи спасателей не требуется, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.
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