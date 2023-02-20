Железный столб свернуло как фольгу. Мощная лавина сошла в горах Сочи

Пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет.

В Сочи спасатели объявили штормовое предупреждение. На горнолыжные курорты обрушился снегопад. Из-за непогоды на курорте действует штормовое предупреждение. Есть риск схода лавин на высоте более 500 метров над уровнем моря. Местным жителям и туристам рекомендовали отказаться от походов в горы. И не зря…

Все произошло 20 января. Между горнолыжными курортами Альпика и Роза Хутор сошла мощная лавина. Сход снега успели заснять туристы. По предварительным данным, ЧП произошло в поселке Эсто-Садок. На видео видно, как мощная лавина сносит все на своем пути.

Слышен треск ломающегося железа под грузом лавины и взволнованные голоса очевидцев.

- Жесть, это все на трассу идет, - говорит женщина.

- А людей, надеюсь, не зацепило? - беспокоится мужчина.

- Не знаю... Это жесть вообще, просто жесть. Бегите скорее, -кричат люди.

- Это ЛЭП несет. ЛЭП едет! Вы понимаете? - обескружаны туристы.

Сильный поток снега свернул железный столб электропередач как фольгу. Перебои с электроснабжением не наблюдаются. Помимо этого лавина снесла снежную пушку.

- На саннобобслейной трассе на Красной Поляне сошла лавина по селеотводу, пострадало оградительная сетка и коммуникации, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших среди спортсменов и сотрудников нет. К счатью, людей не было на пути беспощадной лавины.

- Объект справляется самостоятельно. Помощи спасателей не требуется, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

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