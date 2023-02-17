Собирается за час. В Анапе изготавливают портативный дом для участников СВО

Сейчас конструкцию будущего дома варят на заводе в Анапе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Российских военных, которые сейчас стоят на страже нашей страны, продолжают поддерживать земляки. На передовую им регулярно отправляют посылки с теплыми вещами и инвентарем, который так необходим в полевых условиях. Чтобы облегчить условия бойцам, в Анапе начали вываривать печки-буржуйки эффективнее обычных. А сейчас неравнодушные жители курорта взялись за изготовление портативного дома для блиндажа, которые выкопают трактором.

В таком доме солдаты могут устраивать себе расположение - переводить дух во время службы.

- Сейчас идет сборка мобильного модульного дома, который состоит из разных частей - стены, пол. На месте собирается он, думаю, в течение часа. Все делаем по специально разработанному чертежу. Проект подразумевает спальные места для солдат, рабочий стол, - рассказывают в цехе, где сейчас кипит работа. - Входная дверь будет хромированная, она вставляется в специальные секции. Внутри нее будет специальный негорючий утеплитель. Кроме того, предусмотрена дополнительная защита на случай ЧС.

Конструкция дома позволит военным быстро развернуться на позициях. При необходимости, когда российские подразделения будут продвигаться вперед, дом можно будет быстро собрать и переместить.

Чтобы помочь солдатам, волонтеры организовали сбор средств.

- Стоимость такого дома - 200 тысяч рублей. Хотелось бы найти людей, кто может помочь поддержать данный проект. Потому что это очень важно, это напрямую безопасность наших ребят, - сказал блогер Юрий Озаровский, который участвует в сборе и доставке гуманитарных грузов в зону спецоперации.

ВАЖНО!

Как помочь

Все, кто хочет помочь и поддержать проект, могут перечислять средства по указанному счету:

СБЕР 2202206182451331 Татьяна Васильевна Э.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ноу-хау для передовой: инженеры из Анапы вываривают печки-буржуйки эффективнее обычных

Популярный блогер показал, как в Анапе изготавливают окопные печи для зоны СВО (читайте далее)

Слезы наворачиваются даже у командиров. Российские военные получают сотни писем от детей

Популярный блогер из Анапы показал, как участники СВО бережно хранят детские письма (подробнее)

Блогер собрал деньги на машину для военных во время трехчасового стрима в соцсетях

Популярный блогер из Анапы собрал деньги на «Буханки» для участников СВО во время прямого эфира (подробнее)

«Не испугались, остановились!»

Участник СВО рассказал, как бойцы помогли танкисту, рискуя своей жизнью (подробнее)

«Постоянно меняем позиции - наши продвигаются»

Участник СВО рассказал об успехах на передовой (подробнее)

«Полмиллиона рублей собрали ребятам!»

Блогер рассказал о безумных суммах, которые отправляют на помощь военным (читайте далее)

Позывной — Боня. Кошка охраняет позиции в зоне спецоперации

Животное подобрали кубанские военные, и теперь малышка живет с ними в палатках (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Элитные войска ВСУ переходят на сторону России (подробнее)