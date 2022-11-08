Растет гигант. Появились фото нового Яблоновского моста с высоты птичьего полета

Яблоновский мост морально устарел. Фото: Андрей ТИМЧЕНКО

На границе двух регионов - Адыгеи и Краснодарского края - вырисовываются черты будущего моста через реку Кубань. Стратегический объект призван разом решить многолетние проблемы логистики, связанные с плохой пропускной способностью старого Яблоновского моста.

Сейчас он на финальной стадии скрепления конструкции

Он является началом федерального маршрута А-146 Краснодар – Новороссийск, который обеспечивает транспортные связи кубанской столицы с Черноморским побережьем, морским портом Новороссийск и юго-западной частью Краснодарского края. По нему ежедневно въезжают и выезжают тысячи машин.

Кроме того, Краснодар - краевой центр. Сюда едут жители региона, если не на работу, то за покупками, по краевым инстанциям и за культурным досугом.

Мост будет четырехполосным

Мост необходим столице, как воздух.

И он, похоже, действительно, будет вскоре достроен.

- Мы долго лоббировали этот проект на федеральном уровне, теперь планируем завершить стройку на год раньше, чем планировали, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, когда появились первые опоры нового Яблоновского моста.

Его достроят в 2023 году

В краевом минтрансе называют будущий мост уникальным. Длина металлических пролетов превысит 100 метров, а протяженность перехода составит 1,1 км, в том числе длина самого моста – 478 метров. Он будет четырехполосным, с тротуаром и велосипедной дорожкой. Мост станет продолжением краснодарской улицы Захарова.

Масштабы нового моста впечатляют

Напомним, стоимость возведения моста оценивали от 7 до 9 миллиардов рублей. Это почти треть бюджета Краснодара вместе со всеми дотациями и субсидиями, в чьей юрисдикции находятся мосты через Кубань. Поэтому Минтранс России включил его в проект трехлетнего федерального бюджета. До конца стройки века работы будут субсидироваться из госказны.