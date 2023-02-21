Корпус пополам. Появилась запись переговоров во время спасательной операции в Новороссийске, где затонул сухогруз

Фото с места ЧП. Фото: t.me/gelendgik

В Сети появилась запись переговоров во время спасательной операции в Новороссийске, где затонул сухогруз. Напомним, ЧП случилось днем 21 февраля. В районе порта города-героя судно потерпело крушение. Предположительно, это сухогруз Seamark, который следовал под флагом Коморских островов. На борту перевозили мраморную крошку.

Во время шторма судно буквально разломило на две части. Членам экипажа потребовалась помощь. Для этого организовали спасательную операцию.

- Переводитесь в немедленную готовность! - передает информацию спасательным службам диспетчер. - Готовьтесь к выходу в 415-й район, судно терпит бедствие, необходима эвакуация экипажа.

После этого на помощь морякам выехали спасательные катера.

Известно, что на борту находились 11 россиян. Однако спасти удалось не всех.

- Из 11 человек экипажа судна Seamark спасены десять, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе Росморречфлота. - Один из членов экипажа погиб, его тело извлечено из воды и находится на судне «Механик Лепилин».

Все спасенные были в гидрокостюмах, их осматривают медики.

Тем временем, на место ЧП выехали следователи, которые уже организовали доследственную проверку по факту случившегося.

- Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В районе порта Новороссийска во время шторма переломился сухогруз

Экипаж эвакуировали (подробнее)