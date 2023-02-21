Один человек погиб при крушении сухогруза в районе порта Новороссийска

Один человек погиб при крушении сухогруза в районе порта Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Напомним, ЧП произошло во вторник, 21 февраля в акватории Черного моря в районе порта Новороссийск. Судно Seamark под флагом Коморских островов, перевозившее мраморную крошку, разломилось на две части.

В момент крушения на борту сухогруза находились 11 россиян. Для эвакуации к месту крушения направили судно «Механик Лепилин». Ранее сообщалось о том, что спасатели подняли всех членов экипажа, находившихся на борту. Но, как уточняется, одного из них спасти не смогли.

- Из 11 человек экипажа судна Seamark спасены 10. Один погиб, его тело извлечено из воды и находится на судне «Механик Лепилин», - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В настоящее время на место происшествия прибыли следователи. По факту крушения судна Seamark организована доследственная проверка.

- Следователями Краснодарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, - сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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