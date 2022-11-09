Мэром Краснодара выбрали Евгения Наумова

Евгений Наумов уже сидел в кресле мэра. Но с приставкой ИО

В Краснодаре озвучили имя нового градоначальника. Им стал Евгений Наумов. До этого момента он занимал должность вице-губернатора Кубани. Но рекомендован на ответственный пост мэра краевой столицы был как раз Вениамином Кондратьевым.

Проблемы городского хозяйства хорошо знакомы Евгению Наумову, потому что проработал в краевой администрации он всего год. А до этого исполнял обязанности как раз мэра Краснодара. После ухода в Госдуму Евгения Первышова именно он встал во главе городской администрации. Но ненадолго.

В ноябре прошлого года произошла рокировка во властных кабинетах: Евгений Наумов был назначен на должность вице-губернатора, а занимавший до него эту должность Андрей Алексеенко стал мэром Краснодара.

Накануне подачи документов в избирательную комиссию с Евгением Наумовым встретился глава региона Вениамин Кондратьев.

- Одобрил его желание побороться за место мэра. Он опытный руководитель, много лет проработал на различных должностях в администрации Краснодара и края. И, конечно, не понаслышке знает, какие у кубанской столицы есть проблемы. Это автомобильные пробки, вопросы ЖКХ и обманутых дольщиков, точечная застройка. Впереди много работы, - написал в своем телеграм-канале губернатор.

Обычно этой рекомендации достаточно, чтобы депутаты приняли решение в пользу кандидата. Так и произошло.