Что сказал новый мэр Краснодара сразу после выборов

Евгений Наумов

В Краснодаре выбрали нового градоначальника. Им предсказуемо стал Евгений Наумов. До этого дня, 9 ноября, он занимал пост вице-губернатора Кубани. И сам глава региона Вениамин Кондратьев поддержал кандидатуру Евгения Наумова на посту мэра краевой столицы.

- Краснодар — это мой родной город. Я здесь родился, вырос, получил образование. Здесь я создал свою семью, вместе с женой мы воспитываем наших детей, - заявил он с трибуны городского Совета.

Евгений Наумов уверен, что может принести пользу родному городу на этом посту. Об этом он тоже сказал в своей речи перед депутатами.

Он добавил, что основной задачей его как мэра будет обустройство города.

- Нельзя просто строить жилье, необходимо предусмотреть в кварталах все, чтобы жизнь в них была комфортной, - сказал Евгений Наумов.

Впрочем, эта позиция была озвучена и предыдущим градоначальником. А значит, курс, заданный Андреем Алексеенко, будет продолжен.

К слову, за кандидатуру Наумова проголосовало большинство депутатов в гордуме Краснодара.