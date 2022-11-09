Что сказал новый мэр Краснодара сразу после выборов

Евгений Наумов
В Краснодаре выбрали нового градоначальника. Им предсказуемо стал Евгений Наумов. До этого дня, 9 ноября, он занимал пост вице-губернатора Кубани. И сам глава региона Вениамин Кондратьев поддержал кандидатуру Евгения Наумова на посту мэра краевой столицы.
- Краснодар — это мой родной город. Я здесь родился, вырос, получил образование. Здесь я создал свою семью, вместе с женой мы воспитываем наших детей, - заявил он с трибуны городского Совета.
Евгений Наумов уверен, что может принести пользу родному городу на этом посту. Об этом он тоже сказал в своей речи перед депутатами.
Он добавил, что основной задачей его как мэра будет обустройство города.
- Нельзя просто строить жилье, необходимо предусмотреть в кварталах все, чтобы жизнь в них была комфортной, - сказал Евгений Наумов.
Впрочем, эта позиция была озвучена и предыдущим градоначальником. А значит, курс, заданный Андреем Алексеенко, будет продолжен.
К слову, за кандидатуру Наумова проголосовало большинство депутатов в гордуме Краснодара.