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Политика9 ноября 2022 12:13

Нужен жесткий метод управления: Политолог рассказал о предстоящей работе нового мэра Краснодара

Политолог перечислил проблемы, которые предстоит решить новому мэру Краснодара
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Эксперт обозначил первостепенные задачи нового главы города

Эксперт обозначил первостепенные задачи нового главы города

В Краснодаре 9 ноября стало известно имя нового мэра города, им стал Евгений Наумов. До этого он работал на должности первого вице-губернатора, а также управлял Краснодаром будучи заместителем главы. Обо всех больных точках города Наумов знает не понаслышке. Но эксперты говорят, что в некоторых моментах градоначальнику придется быть жестче, а где-то переломить свой привычный образ жизни и подстроится под нынешние реалии.

- Наследство Наумову досталось, с одной стороны, хорошее – планы масштабные, средства выделены, в том числе и на продолжение трамвайной сети, на строительство технопарка. С другой стороны, придется плотно решать задачу с развитием общественного транспорта и пробками – нагрузка на город возросла. Еще один из наболевших вопросов – ливневки. Кроме этого, необходимо привести в порядок Музыкальный микрорайон, хотя бы точечно, - перечислил главные задачи нового мэра «Комсомольской правде» - Кубань» политолог Юрий Янкин.

Эксперт добавил, что, с точки зрения политики, Евгению Наумову придется оптимизировать работу, выстроить свою четкую уверенную позицию.

- Первый шаг, который предстоит сделать новому мэру, выстроить командную работу. Наумов - руководитель высоких стандартов и требований, многим придется нелегко. Также чаще ему нужно будет выступать на телевидении и в других СМИ, чаще лично отвечать на вопросы граждан, люди ждут именно прямого общения мэра с народом. Ему будет сложно, он человек не публичный, но придется подстроится. Возможно, в текущей внешней и внутренней политической ситуации необходимо будет прибегнуть к жестким методам управления, что не всем покажется по нраву, - добавил Янкин.

К слову, Евгений Наумов после выборов произнес свою первую речь в должности мэра. Он уверен, что может принести пользу родному городу на этом посту и сделать жизнь горожан более комфортной.

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