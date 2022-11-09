Нужен жесткий метод управления: Политолог рассказал о предстоящей работе нового мэра Краснодара

Эксперт обозначил первостепенные задачи нового главы города

В Краснодаре 9 ноября стало известно имя нового мэра города, им стал Евгений Наумов. До этого он работал на должности первого вице-губернатора, а также управлял Краснодаром будучи заместителем главы. Обо всех больных точках города Наумов знает не понаслышке. Но эксперты говорят, что в некоторых моментах градоначальнику придется быть жестче, а где-то переломить свой привычный образ жизни и подстроится под нынешние реалии.

- Наследство Наумову досталось, с одной стороны, хорошее – планы масштабные, средства выделены, в том числе и на продолжение трамвайной сети, на строительство технопарка. С другой стороны, придется плотно решать задачу с развитием общественного транспорта и пробками – нагрузка на город возросла. Еще один из наболевших вопросов – ливневки. Кроме этого, необходимо привести в порядок Музыкальный микрорайон, хотя бы точечно, - перечислил главные задачи нового мэра «Комсомольской правде» - Кубань» политолог Юрий Янкин.

Эксперт добавил, что, с точки зрения политики, Евгению Наумову придется оптимизировать работу, выстроить свою четкую уверенную позицию.

- Первый шаг, который предстоит сделать новому мэру, выстроить командную работу. Наумов - руководитель высоких стандартов и требований, многим придется нелегко. Также чаще ему нужно будет выступать на телевидении и в других СМИ, чаще лично отвечать на вопросы граждан, люди ждут именно прямого общения мэра с народом. Ему будет сложно, он человек не публичный, но придется подстроится. Возможно, в текущей внешней и внутренней политической ситуации необходимо будет прибегнуть к жестким методам управления, что не всем покажется по нраву, - добавил Янкин.

К слову, Евгений Наумов после выборов произнес свою первую речь в должности мэра. Он уверен, что может принести пользу родному городу на этом посту и сделать жизнь горожан более комфортной.

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