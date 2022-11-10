Популярный блогер из Анапы отправился в зону спецоперации

Юрий Озаровский сейчас много времени проводит на полигоне, где проходят стрельбища. Фото: t.me/MoreOz

Юрий Озаровский - известный блогер из Анапы. Уже не один год он ведет канал на Youtube, где рассказывает о жизни у побережья Черного моря. В высокий сезон мужчина постоянно делился тем, какая обстановка на пляжах, за что его полюбили сотни тысяч туристов. А на днях стало известно, что блогер отправился в зону спецоперации.

Юрий записал короткий ролик во время поездки в Ростов, где проходят обучение военные и рассказал о том, что его ждет.

- Ну что, трепещите все те, кто хотел, чтобы Юра поехал в зону СВО. Пора - поехали. Сейчас до Ростова остается 20 километров. В точку, куда еду, я не буду раскрывать. Думаю, что узнаете в дальнейшем, - сказал на камеру уверенным голосом блогер. - Всем хочу передать привет. Пожелайте мне удачи, скрестите за меня пальчики. Надеюсь, что когда-нибудь с вами увидимся, надеюсь, что вам было хорошо, весело. Ну и очень хочется верить, что когда-нибудь все-таки настанет тот светлый миг мирного неба над головой у всех в душе.

Сейчас блогер наравне с другими мужчинами проходит специальное обучение. На данный момент Юрий Озаровский учится стрелять из разных видов оружия. Роликами с полигона, где проходят стрельбы, он активно делится в своих соцсетях. А еще блогер опубликовал снимок с военнослужащими, в подписи к которому четко объяснил свою позицию.

- Хочу искренне сказать спасибо каждому, кто защищает нас! С первого дня СВО я отказался критиковать нашу армию и никогда не сделаю это! - заявил Юрий Озаровский.

Блогер поддерживает российскую армию. Фото: t.me/MoreOz

В ближайшее время блогер будет рассказывать о том, что происходит в зоне спецоперации.

Напомним, ранее сообщалось, что многодетный отец из Геленджика отправился добровольцем на передовую, несмотря на инвалидность. При выполнении боевого задания мужчина получил ранение, но хочет вновь встать на защиту Родины.

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