Суд назначил арест сроком на два месяца

На Кубани арестовали экс-депутата Заксобрания, попавшуюся на подкупе в 41 млн рублей за достройку дома для дольщиков. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Евгении Шумейко предъявлено обвинение в получении подкупа за достройку дома.

Напомним, бывшего депутата Заксобрания края и директора Фонда защиты прав дольщиков задержали накануне. 38-летнюю Евгению Шумейко заподозрили в получении подкупа в 41 миллион рублей. Занимая должность директора организации, по версии следствия, она помогла за крупную сумму застройщику.

- Фигурантка решила получить от учредителя строительной организации денежные средства за оказание ему содействия в привлечении его организации для осуществления работ по завершении строительства одного из проблемных объектов в краевом центре, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

К сделке женщина привлекла своего сожителя, который осенью 2020 года рассказал застройщику условия - при передаче 41 миллиона рублей Шумейко должна была подписать договор на достройку ЖК, внесенный в реестр проблемных объектов Краснодара. Согласившись, учредитель компании уже в декабре передал обговоренную сумму. А в августе 2021 года договоры были подписаны.

Накануне в доме экс-директора Фонда защиты прав дольщиков провели обыск. Саму Евгению Шумейко задержали для допроса и избрания меры пресечения.

- Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, уголовное дело также заведено и на застройщика, передавшего деньги. Мужчина уже находится под домашним арестом. А договоры на достройку ЖК расторгнуты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Бывшая депутат Заксобрания Кубани, защищавшая права дольщиков, попалась на подкупе в 41 млн рублей

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