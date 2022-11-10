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Общество10 ноября 2022 14:53

На Кубани арестовали экс-депутата Заксобрания, попавшуюся на подкупе в 41 млн рублей за достройку дома для дольщиков

Евгении Шумейко предъявлено обвинение
Светлана ОВДЕЙ
Суд назначил арест сроком на два месяца

Суд назначил арест сроком на два месяца

На Кубани арестовали экс-депутата Заксобрания, попавшуюся на подкупе в 41 млн рублей за достройку дома для дольщиков. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Евгении Шумейко предъявлено обвинение в получении подкупа за достройку дома.

Напомним, бывшего депутата Заксобрания края и директора Фонда защиты прав дольщиков задержали накануне. 38-летнюю Евгению Шумейко заподозрили в получении подкупа в 41 миллион рублей. Занимая должность директора организации, по версии следствия, она помогла за крупную сумму застройщику.

- Фигурантка решила получить от учредителя строительной организации денежные средства за оказание ему содействия в привлечении его организации для осуществления работ по завершении строительства одного из проблемных объектов в краевом центре, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

К сделке женщина привлекла своего сожителя, который осенью 2020 года рассказал застройщику условия - при передаче 41 миллиона рублей Шумейко должна была подписать договор на достройку ЖК, внесенный в реестр проблемных объектов Краснодара. Согласившись, учредитель компании уже в декабре передал обговоренную сумму. А в августе 2021 года договоры были подписаны.

Накануне в доме экс-директора Фонда защиты прав дольщиков провели обыск. Саму Евгению Шумейко задержали для допроса и избрания меры пресечения.

- Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, уголовное дело также заведено и на застройщика, передавшего деньги. Мужчина уже находится под домашним арестом. А договоры на достройку ЖК расторгнуты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Бывшая депутат Заксобрания Кубани, защищавшая права дольщиков, попалась на подкупе в 41 млн рублей

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