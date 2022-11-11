Известный блогер из Анапы рассказал, что происходит в зоне спецоперации

Юрий Озаровский отвез гуманитарную помощь и передал ее российским военнослужащим.

Популярный Youtube-блогер Юрий Озаровский, который в летний сезон постоянно рассказывал об обстановке в Анапе, отправился в зону спецоперации. Мужчина о своем решении сообщил в социальных сетях, правда, подробностей сначала не рассказывал - переживал за безопасность. Когда же поездка состоялась, он поделился, зачем поехал в зону СВО, а также откровенно рассказал, что там происходит.

Как оказалось, Юрий Озаровский вместе с председателем правлением Центра армянской национальной культуры Русланом Каграманяном и депутатом Амазасбом Эйрияном отправился с гуманитарной миссией. Для наших военнослужащих они собрали вещи и наборы первой необходимости, а теперь решили лично его доставить.

На протяжении всего пути к пункту назначения блогер почти не выпускал камеру из рук.

- Сейчас мы находимся на территории СВО. Это регион, где введено военное положение. Но сразу видно, что сюда пришла Россия. Делают дороги, меняют асфальт, одновременно идет благоустройство. Едем как в СССР, но дорогая как стекло - ровная, гладкая. Едем 1,5 часа и ни одной ямочки, - отметил Юрий Озаровский, когда въехал на территорию спецоперации.

Гуманитарной помощью полностью была забита «Газель», в которой приехали жители Анапы. Для военнослужащих доставили продукты питания и медикаменты, дождевики, портативный душ, спальники, палатки, генератор и даже буржуйки - все то, о чем просили бойцы.

- Едва выгрузив всю гуманитарку, мы тут же отвезли все в поля и отдали солдатам, - сказал Юрий, снимая пустую машину.

После этого блогер отправился на полигон, где проходят обучение российские военнослужащие. Возможность овладеть оружием дали и Юрию. Он снял несколько видео о том, как учился стрелять из винтовки и кидать гранаты.

В конце своего ролика блогер признался, что воочию стал свидетелем кадров, которые раньше видел только в кино.

- Тысяч ребят, рискуя своей жизнью, ради того, что в будущем у нас было мирное небо. Огромную благодарность выражаю всем, кто решил пойти на защиту родины, кто ушел по мобилизации. Мы же, как тыл, должны стараться поддерживать вас, - сказал Юрий Озаровский. - Те, кто находятся на передовой, радуются любому вниманию, любой весточке, которая им приходит.

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