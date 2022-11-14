Полицейские сообщили о штурме дома мужчины после нападения на участковых в Анапе

Фото с места ЧП: t.me/makovozovy

В Анапе полицейские готовятся к штурму дома, где забаррикадировался мужчина, напавший с ножом на двоих участковых. Оба пострадавших госпитализированы.

- Вечером 14 ноября в Анапе двое участковых сопровождали представителей энергосбытовой компании. Они прибыли для отключения электроэнергии в связи с неуплатой к домовладению 56-летнего местного жителя. В связи с чем хозяин жилища агрессивно отреагировал на решение об отключении его домовладения от электросети, нанес ножевые ранения полицейским и забаррикадировался в доме, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место ЧП находятся наряды полиции. В настоящее время придомовая территория оцеплена, принимаются меры к задержанию правонарушителя.

Пострадавшие участковые уполномоченные госпитализированы в лечебное учреждение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. У одного полицейского ножевое ранение ноги, у другого ранение руки.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на место приехал мэр города. Ему докладывают обстановку. Работает оперативно-следственная группа, ведутся переговоры.

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