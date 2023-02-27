Штормовое предупреждение из-за схода лавин объявлено в Сочи до 28 февраля

Лавина может сойти в горах Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В горах Сочи объявили штормовое предупреждение. Противолавинная служба зафиксировала сход снега. Лавинная опасность в горных районах Сочи действует до конца 28 февраля.

- Соответствующее предупреждение распространяется на высоты от 2000 метров над уровнем моря, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарском краю.

Кроме этого, слабая лавинная опасность сохраняется на высотах выше 500 метров над уровнем моря. Спасатели рекомендуют жителям и туристам горнолыжных курортов воздержаться от прогулок в горы на время действия штормового предупреждения.

СПРАВКА ОТ КП

Что делать при сходе снежной лавины в горах

Если вы попали в поток, то необходимо вести себя, как в бурной реке. Спасатели рекомендуют двигаться в сторону «берега», но не под прямым углом, а под острым, по ходу движения.

Также необходимо правильно сгруппироваться. В первую очередь, следует закрыть голову руками так, чтобы снег не попал в рот и нос. Тогда вокруг лица образуется воздушная полость, которая позволит какое-то время дышать.

Оказавшись в лавине, не кричите. Снег полностью поглощает звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают сил, кислорода и тепла.

Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что вас ищут.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Мощная лавина сошла в горах Сочи. Все произошло 20 января между горнолыжными курортами Альпика и Роза Хутор. Лавина сносила все на своем пути.

Сильный поток снега свернул железный столб электропередач как фольгу. Перебои с электроснабжением не наблюдаются. Помимо этого лавина снесла снежную пушку. К счастью, пострадавших не было.