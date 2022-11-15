Актер Максим Аверин шокировал признанием о работе в Сочи

Максим Аверин раскрыл тайну уникальность театрального искусства. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актер, режиссер, телеведущий Максим Аверин с 2021 года вступил на должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения. Аверин шокировал признанием о работе на курорте.

Актер рассказал о своем первом проекте в новой должности. Труппа поставила спектакль, посвященный Великой Отечественной войны. В эти годы Сочи был городом-госпиталем.

- Это огромный коллектив людей, музыкантов, органный зал и оркестр народных инструментов под руководством Григория Михайлова. Это большое количество вокалистов, солистов, - рассказал Максим Аверин интернет-порталу «360».

Артист заявил, что его первый проект в качестве худрука можно смело считать делом чести. По словам Аверина, мало кто знает, что Сочи был городом-госпиталем. Именно поэтому к актеру пришла идея сделать проект именно на эту тему.

Максим Аверин отметил, что не стремится к новаторству. Ведь его можно «перегнуть». Также артист заявил, что нельзя играть в спектаклях много лет.

- Меняется твоя психика, твое внутреннее состояние. Ты не можешь в 40 лет играть Малыша в рассказе «Малыш и Карлосон, - с улыбкой отметил артист.

Максим Аверин раскрыл тайну уникальность театрального искусства. Художественный руководитель заверил, что оно неповторимо. А одной из своих последних «любовей» артист назвал проект «Маскарад». В спектакле Аверин играет на сцене без слов.

Напомним, что знаменитый и заслуженный артист России Максим Аверин приехал в Сочи 8 июня 2021 года для подписания трудового договора. Его назначили художественным руководителем СКФО, который включает в себя Зимний театр, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Сочинскую филармонию.

В тот день Аверин встретился с мэром Сочи Алексеем Копайгородским. Глава города пожелал артисту удачи в работе и заверил коллектив, что такое сотрудничество будет плодотворным.