Реки выйдут из берегов, а улицы превратятся в Венецию: в Сочи спрогнозировали новый удар стихии

Возрастает риск схода селевых потоков малого объема в горной зоне. Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Сочи спасатели предупредили местных жителей и туристов о новом ударе стихии. По прогнозу синоптиков погода резко ухудшится вечером 17 ноября. Сильные ливни с грозой будут продолжаться на курорте вплоть до 19 ноября.

В пресс-службе администрации Сочи предупредили о резком подъеме воды в море и реках. Местами уровень дойдет до неблагоприятных отметок.

На курорте усилится ветер. Его порывы будут достигать 20-23 м/с. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Развернут оперштаб.

Возрастает риск схода селевых потоков малого объема в горной зоне. Возможен сход горных пород.

- Из-за обильных дождей высоки риски возникновения экзогенных геологических процессов, может произойти переувлажнение почвы, как следствие - возможны сели, оползни, - предупредили ученые.

Специалисты института отметили, что подобные геологические процессы происходят под воздействием воздуха, воды, колебаний температуры, льда, снега, а также живых организмов. В числе этих процессов выветривание и водная эрозия, размыв и вынос текучими водами почв и горных пород.

Жителям Сочи и туристам следует воздержаться от отдыха у воды. Спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Стоит усилить контроль за детьми, а также предпринять все необходимые меры предосторожности.

Жителей и гостей курорта просят оставаться в укрытии. Если есть возможность, то следует отменить поездки по городу.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112. Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение по дождям с грозами объявлено на Кубани до 18 ноября. В предгорьях и горах возможен мокрый снег.