Отряд крошечных смерчей сняли на видео в Сочи

Смерчи заметили в районе морпорта Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи спасатели снова предупредили о возможных смерчах в море. Однако накануне, 16 ноября, в объектив видеокамеры уже попал момент рождения сразу целого отряда крошечных смерчей в районе морпорта.

- Это такие странные завихрения в мрачном небе, тучи низкие, а оттуда спускается вот это все. Сразу серия смерчей, - рассказывает очевидец.

Картина эта выглядит волшебно на фоне розового заката. Но именно такой цвет неба возвещает о готовящейся буре.

- Днем и до конца суток 17 ноября а также в течение 18 ноября местами в крае ожидаются очень сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром, - говорится в сообщении МЧС.

В предгорьях и горах вместе с дождем возможен мокрый снег. Отмечается, что в регионе усилится и ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду.

А в отдельных районах шквалистый ветер усилится до 28 метров в секунду.

- На реках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

Спасатели советуют в первую очередь гостям курортов на Черноморском побережье следить за сообщениями экстренных служб в СМИ. Беспечность бывает чревата.

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