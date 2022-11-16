В Адыгее экс-судье Павлу Агафонову дали условный срок за получение взятки

Павлу Агафонову дали пять лет условно

В Адыгее экс-судье Павлу Агафонову озвучили приговор за получение взятки. Ему назначили пять лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Напомним, служителя Фемиды поймали на получении взятки. В ноябре 2021 года Павлу Агафонову на рабочем месте передали 50 тысяч рублей от истца по гражданскому делу. За эти деньги судья Майкопского городского суда обещал помочь с удовлетворением иска об изъятии машины у незаконного владельца.

О взятке стало известно правоохранителям, но уголовное дело на федерального судью завели не сразу. Павла Агафонова отпустили из-за особого статуса. Для этого, как объясняли адвокаты, было необходимо дождаться решения квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении его полномочий.

Спустя несколько месяцев, в марте 2022 года, коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении служителя Фемиды. С запросом к судейскому сообществу тогда обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Адыгее. Государственное обвинение поддержал прокурор Красногвардейского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Имущество судьи для возмещения вреда сразу арестовали. А спустя год с передачи взятки Павлу Агафонову озвучили приговор.

- Бывшему судье назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Бывшего судью также оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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