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Общество16 ноября 2022 14:38

В Адыгее экс-судье Павлу Агафонову дали условный срок за получение взятки

Служителю Фемиды назначили условно пять лет лишения свободы
Светлана ОВДЕЙ
Павлу Агафонову дали пять лет условно

Павлу Агафонову дали пять лет условно

В Адыгее экс-судье Павлу Агафонову озвучили приговор за получение взятки. Ему назначили пять лет лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Напомним, служителя Фемиды поймали на получении взятки. В ноябре 2021 года Павлу Агафонову на рабочем месте передали 50 тысяч рублей от истца по гражданскому делу. За эти деньги судья Майкопского городского суда обещал помочь с удовлетворением иска об изъятии машины у незаконного владельца.

О взятке стало известно правоохранителям, но уголовное дело на федерального судью завели не сразу. Павла Агафонова отпустили из-за особого статуса. Для этого, как объясняли адвокаты, было необходимо дождаться решения квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении его полномочий.

Спустя несколько месяцев, в марте 2022 года, коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении служителя Фемиды. С запросом к судейскому сообществу тогда обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

- Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Адыгее. Государственное обвинение поддержал прокурор Красногвардейского района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Имущество судьи для возмещения вреда сразу арестовали. А спустя год с передачи взятки Павлу Агафонову озвучили приговор.

- Бывшему судье назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных и муниципальных учреждениях сроком на пять лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Бывшего судью также оштрафовали на 1,5 миллиона рублей. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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