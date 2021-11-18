Неподсудны: вершителей судеб из Адыгеи пытаются привлечь к ответственности

Подозреваемого отпустили до возбуждения уголовного дела

В ноябре появилась информация о задержании в Адыгее федерального судьи Майкопского городского суда Павла Агафонова. Его заподозрили в получении взятки в 50 тысяч рублей. Причем сообщалось, что с поличным. Но из-за особого статуса подозреваемого история пока не получила развития, уголовное дело в его отношении еще не возбуждено.

- Павла Агафонова сразу же отпустили, потому что он, как федеральный судья, обладает особым статусом. Сейчас необходимо дождаться решения квалификационной коллегии судей о досрочном прекращении полномочий. Затем следствие может возбудить уголовное дело о получении взятки, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» представитель адвокатского сообщества Адыгеи.

«КП» - Кубань» стало известно из источника, что отец Павла Агафонова – Юрий Агафонов, генерал-лейтенант полиции в отставке, он до 2013 года возглавлял Краснодарский университет МВД. Сейчас Агафонов-старший руководит региональной контрольно-счетной палатой.

Этот случай, когда судьи в Адыгее идут против закона, далеко не единственный. В Сети гуляет видео, на котором подписано, что судья Майкопского района Альберт Дарзиян разъезжает на иномарке с «блатными номерами» и со стробоскопами. При этом сотрудники не стали его оформлять за незаконные спецсигналы на машине и отпустили. А за это грозит лишение прав до двух лет. Эксперты говорят, что по видео сложно доказать, что на авто установлены именно стробоскопы, издалека они похожи на противотуманные фары.

Еще одно видео уже несколько лет «вирусится» в интернете, где бывший председатель Майкопского районного суда Магомед Аутлев пьяный едет по трассе на иномарке без покрышки на переднем колесе. Его тогда лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. А ролик с записью полицейских набрал миллионы просмотров.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пенсионерка не может вернуть имущество после рейдерского захвата уже 15 лет. За несуществующий долг у нее отняли здание в 7 млн рублей. По ее словам, ко всему может быть причастна судья, которая также сейчас работает в Адыгее.

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