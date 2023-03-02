«Я не могу это слушать». Изуродованная хирургами участница конкурса красоты в Сочи дала волю эмоциям в суде

Юлия Тарасевич не в силах была вновь услышать, что она пережила. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Юлия Тарасевич, которая вот уже три года пытается вернуть внешность после неудачной пластики, надеется получить компенсацию. Изуродованная участница конкурса красоты подала иск на 35 миллионов рублей - такую компенсацию она требует от клиники и врачей за искалеченную жизнь. Сейчас дело слушается в Ленинском районном суде Краснодара.

2 марта на заседании выступил эксперт, готовивший заключение для пострадавшей женщины. По данным kp.ru, он озвучивал все детали проведенной экспертизы, в том числе последствия неудачной операции, которые Юлия Тарасевич уже никогда не сможет исправить. Женщина не в силах была вновь услышать, что пережила. В какой-то момент она дала волю эмоцию и заплакала, а после обратилась к суду.

- Извините, я не могу это слушать, могу я подождать в коридоре? - спросила Юлия и, получив разрешение, выбежала из зала суда.

Выступать в суде, как и комментировать поведение юристов клиники, где ее оперировали, она отказалась.

Напомним, женщина пострадала от рук пластических хирургов в одной из клиник Сочи. Она хотела подтянуть овал лица, а в результате после вмешательства не может моргать и улыбаться. При этом проведенная экспертиза показала - некоторые последствия уже не исправить. В суде Краснодара по гражданскому делу выступили эксперты, делавшие заключение Юлии Тарасевич.

После нескольких восстановительных операций Юлии удалось вернуть объем лицу, но улыбаться она по-прежнему не может.

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Напомним, уголовное дело, которое было возбуждено в Следкоме Кубани, еще расследуется. Его фигурантами стали два известных хирурга - Халед Омар и Андрей Комаров. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья. Ранее глава СК России Бастрыкин запросил отчет по делу искалеченной пластикой участницы конкурса красоты в Сочи.

Андрей Комаров (слева) и Халед Омар сейчас проходят по уголовному делу как подозреваемые.

Стоит сказать, что клиника возмещать ущерб Юлии Тарасевич не планирует. Сами врачи ни извиняться, ни выплачивать компенсацию также не хотят. Недавняя встреча изуродованной участницы конкурса красоты и одного из хирургов обернулась скандалом.

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