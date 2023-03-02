Исчезнувшая оказалась убитой. Муж заявил о пропаже жены в Адыгее, зная, что она мертва

Мужчина убил жену и выброс тело в реку Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

Жителю Адыгеи озвучили приговор за убийство жены и инсценировку ее пропажи. Мужчине дали 6 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2022 года в поселке Каменномостском Майкопского района. Так, 50-летний мужчина поссорился с женой. Конфликт супругов в тот вечер возник на почве ревности. Выяснение отношений дошло до того, что мужчина поднял руку на жену. Он начал избивать женщину, несколько раз ударил руками и ногами и остановился в тот момент, когда понял, что убил ее.

Чтобы не вызывать подозрений и скрыть следы преступления, мужчина придумал план. Сразу после убийства он взял тело жены и вывез на «Газели» на берег реки Белой. Выбросив его в реку, он вернулся домой. А семье сказал, что супруга исчезла.

Но скрыть следы преступления мужчина не смог. Уже на следующий день после убийства тело женщины нашли местные жители на берегу реки Белой. Самого мужчину задержали и арестовали. На допросе он во всем признался и показал, как убил жену и вывез ее тело.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

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