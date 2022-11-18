Вместо семи часов в пути - всего два. Новую трассу между курортами Краснодарского края начнут строить в 2023 году

Макет развязки новой трассы. Фото: ГК «Автодор».

В 2023 году планируется начать первый этап проектирования и строительства дублера федеральной автодороги А-147 Джубга – Сочи: четырехполосное шоссе пойдет в обход Адлера, Сочи и микрорайона Лазаревское, Туапсе и села Агой в Горячий Ключ.

Автодорога А-147 длиной 171 километр сегодня является единственный и безальтернативный маршрутом для туристов, едущих на курорты Черного моря на отрезке от Джубги до Сочи. Отдельные ее участки фактически являются частью улично-дорожной сети курортных поселков, другие отрезки представляют извилистый горный или прибрежный серпантин, где нередко случаются ДТП с грузовиками-длинномерами или пассажирским транспортом.

Среднесуточная интенсивность движения на отдельных участках А-147 составляет от 30 до 75 тысяч единиц транспорта в сутки, что намного превышает ее пропускную способность. А с наступлением высокого туристического сезона трасса постоянно «стоит» в районе Джубги, Туапсе и Лазаревского: чтобы доехать в Сочи, курортники тратят от шести до четырнадцати часов.

Четырехполосное шоссе позволит в три раза быстрее добираться к Черному морю. Фото: Архив "КП"

Проект государственной компании «Автодор» «Южный кластер», разработанный по поручению Президента РФ Владимира Путина, призван решить проблему быстрого автосообщения с городами Черноморского побережья на участке от Джубги до Сочи. «Южный кластер» предусматривает строительство альтернативной автодороги в обход населенных пунктов побережья общей протяженностью 152,3 километров и позволит ликвидировать сезонные дорожные заторы на въезде на курорты Краснодарского края.

Четырехполосная автодорога из Сочи в обход Адлера и микрорайона Лазаревское, Туапсе и села Агой в Горячий Ключ позволит автомобилистам и автотуристам, приезжающим на Кубань, сократить время в пути с семи до двух часов. Кроме того, по оценкам специалистов, она позволит ликвидированы сезонные дорожные заторы и повысить безопасность автомобильного сообщения в четыре и более раз за счет выведения почти 50 процентов транзитного трафика из населенных пунктов.

Проект альтернативной А-147 автодороги предусматривает строительство нескольких развязок-обходов. Фото: ГК «Автодор».

Специалистами ГК «Автодор» завершено технико-экономическое обоснование проекта «Южный кластер»: недавно оно было представлено на одном из профильных форумов в Москве. Проект современной автодороги предусматривает строительство нескольких тоннелей и развязок-обходов, а также площадок для отдыха для водителей.

– Совершенно беспрецедентный опыт для Автодора в связи со сложными инженерными решениями и уникальным природным ландшафтом местности. В рамках технико-экономического обоснования проекта удалось снизить стоимость строительства отдельных участков до 30 процентов, – цитирует пресс-служба ГК «Автодор» заместителя председателя правления госкомпании по инвестиционной политике Игоря Коваля. – В ближайших планах госкомпании – первый этап проекта: проектирование и строительство обхода микрорайона Адлер.

Красной линией обозначена трассировка новой автодороги. Фото: ГК «Автодор».

Проектирование и строительство обхода Адлера планируется начать уже в 2023 году, завершить – в 2026 году. Протяженность этого участка составит 7,8 километра. По словам разработчиков, он сможет уже в первый год эксплуатации разгрузить А-147 от транзитного трафика почти на 30 процентов.

– Краснодарский край готов поддерживать этот проект административно и финансово, в том числе с точки зрения налоговых льгот. Мы готовы в живом диалоге с ГК «Автодор» структурировать максимально интересный продукт, – подчеркнул на профильной встрече в Москве министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. – Реализация этого инвестпроекта позволит увеличить нашу добавленную стоимость и валовый региональный продукт на сумму более 600 млрд рублей. Строительство «Южного кластера» позволит в перспективе увеличить объем туристического потока с 17-18 до 25 млн туристов в год.

Южный кластер.

С завершением проекта «Южный кластер», он вместе с другими проектами ГК «Автодор»: «Юго-западная хорда» и «Меридиан» свяжет автодорогами Урал с крупнейшими портами Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов и новыми регионами России.

Ранее «КП»-Кубань» писала, что к строительству новой трассы, которая соединит Сочи и Горячий Ключ, могут привлечь частных инвесторов.