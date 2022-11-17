Частных инвесторов могут привлечь к строительству трассы Сочи-Горячий Ключ

Протяженность трассы составит 152,5 километра. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новую трассу Горячий Ключ-Сочи могут построить с привлечением частных инвесторов. Об этом на форуме рассказал первый зампредседателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Коваль, передает РБК.

- Мы рассматриваем сегодня в том числе механизмы государственного-частного партнерства, возможно использование инструментария концессионных соглашений, - рассказал Игорь Коваль.

Трасса станет дублером Джубга-Сочи. Благодаря новой дороге время в пути от Горячего Ключа до Сочи сократится до 2 часов. Трасса будет состоять из туннелей и эстакад с высотой опор до 82 метров. Строительство начнут с обхода Адлера. Его завершат в 2026 году.

Ранее сообщалось, что новую трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году. Протяженность составит 152,5 километра.