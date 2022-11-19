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Общество19 ноября 2022 15:06

Казаки Щербиновского района Кубани отвезли на передовую посылки для бойцов

Гуманитарную помощь собрали местные жители
Оксана КАДОЧНИКОВА
Бойцы получили привет из родных мест.

Бойцы получили привет из родных мест.

Казаки Щербиновского РКО уже не в первый раз преодолевают опасный путь. На передовую они везут гуманитарную помощь своим землякам. Посылки, бережно собранные местными жителями, полны самого необходимого. Это теплые вещи, предметы личной гигиены, продукты и сладости. Не забыли заботливые щербиновцы и о письмах. Послания со словами поддержки мобилизованным написали школьники, родные и близкие.

Бойцам, которые находятся вдали от дома, такие подарки пришлись по душе – теперь они чувствуют надежный тыл и тепло родного дома.

- Всем большое спасибо за участие в столь важном для нас мероприятии. Победа будет за нами! – передали видеопривет солдаты и офицеры.

Среди щербиновских защитников службу проходит Александр Шляхов. На СВО он спасает жизни российским раненым, как до этого делал в Сирии и Донбассе. Хирург Шляхов мобилизовался в сентябре и сейчас находится в Запорожье. Дома врача ждет жена и трое детей, а также тысячи пациентов, которым он помог.

Ранее краснодарцы посетили Горловку и Мариуполь с гуманитарной миссией. Они привезли военным медикам транспорт, оборудование и лекарства, а местным жителям - продукты и одежду.

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