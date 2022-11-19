Казаки Щербиновского района Кубани отвезли на передовую посылки для бойцов

Бойцы получили привет из родных мест.

Казаки Щербиновского РКО уже не в первый раз преодолевают опасный путь. На передовую они везут гуманитарную помощь своим землякам. Посылки, бережно собранные местными жителями, полны самого необходимого. Это теплые вещи, предметы личной гигиены, продукты и сладости. Не забыли заботливые щербиновцы и о письмах. Послания со словами поддержки мобилизованным написали школьники, родные и близкие.

Бойцам, которые находятся вдали от дома, такие подарки пришлись по душе – теперь они чувствуют надежный тыл и тепло родного дома.

- Всем большое спасибо за участие в столь важном для нас мероприятии. Победа будет за нами! – передали видеопривет солдаты и офицеры.

Среди щербиновских защитников службу проходит Александр Шляхов. На СВО он спасает жизни российским раненым, как до этого делал в Сирии и Донбассе. Хирург Шляхов мобилизовался в сентябре и сейчас находится в Запорожье. Дома врача ждет жена и трое детей, а также тысячи пациентов, которым он помог.

Ранее краснодарцы посетили Горловку и Мариуполь с гуманитарной миссией. Они привезли военным медикам транспорт, оборудование и лекарства, а местным жителям - продукты и одежду.