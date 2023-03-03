«Настаивают на несуществующем заболевании». Юрист изуродованной участницы конкурса красоты в Сочи заявил о затягивании суда

Николай Чернышук и пострадавшая Юлия Тарасевич требует в суде 35 миллионов рублей. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Пострадавшая от рук хирургов участницы конкурса красоты в Сочи Юлия Тарасевич вот уже три года пытается вернуть былую внешность. Женщина также надеется наказать врачей, которые испортили ее лицо. Пока Следком Кубани расследует уголовное дело, она падала гражданский иск. Судится с врачами она с сентября 2022 года. После очередного заседания представитель пострадавшей заявил о затягивании суда.

- В заседании был допрошен эксперт, который входил в состав комиссии, и проводивший судебно-медицинскую экспертизу по материалам уголовного дела. Эксперт дал пояснения, исчерпывающие ответы на все моменты, которые обращала внимание каждая из сторон судебного заседания, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» глава Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук. - Проблема возникла в том, на мой взгляд, что другая сторона пытается всячески выкрутить ситуацию в свою сторону для того, чтобы доказать несуществующее заболевание, которое якобы могло привести к развитию таких осложнений.

Николай Чернышук уточнил, что эксперт неоднократно повторял о том, что все возникшие осложнения и последствия являются результатом технических нарушений, которые были допущены во время проведения пластической операции в клинике. Но представители клиники настаивали на своем.

- Отмечу, что в этом гражданском деле истцов два - это сама Юлия Тарасевич, а также ее супруг. В данном случае он также требует возместить ему моральный вред. Потому при вынесении решения, если суд будет назначать компенсацию, то ее получат два участника, - уточняет kp.ru Николай Чернышук.

Сама Юлия не в силах была слушать происходящее - она покинула зал суда в слезах еще в начале процесса. Напомним, женщина требует от хирургов 35 миллионов рублей в качестве компенсации.

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