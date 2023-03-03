«Несмотря на ошибки». Мама девочки «с маской Бэтмена» объяснила, почему решила вернуться для лечения в Россию

Луна подросла Фото: Личный архив

Американка Кэрол Феннер, мама "девочки с маской Бэтмена" активно собирает пожертвования и документы для новой поездки в Россию. Она известила о том, что все же вернется в Краснодар для продолжения лечения последствий и остатков огромного меланоцитарного невуса на лице ее дочери Луны. Девочка с пеленок совершает полеты между континентами ради в будущем благополучной жизни и непугающей внешности.

Когда она только родилась, ее пятно на лице вызвало шок медиков и растерянность близких. Из-за причудливой формы родимого пятна журналисты по всему миру прозвали Луну девочкой с маской Бэтмена. Но в обоих Америках (Каролина - Кэрол - переселенка в США из Бразилии - авт.) не нашлось докторов, которые решились бы оперировать кроху. Ее мать предупредили, что операции будут слишком травматичны для ребенка и слишком высокооплачиваемы.

Но из-за океана избавить Луну от невуса предложил краснодарский лазерный хирург Павел Попов. Как и обещал, он завершил все манипуляции за два года. Луне повезло, что оплатить лечение в России вызвался неизвестных благотворитель. Он пожертвовал в клинику крупную сумму, но так и не назвал своего имени.

Луна с мамой улетели обратно в США залечивать шрамы, которые, надо сказать, еще придется оперировать пластическим хирургам. Незначительные остатки невуса на бровях девочки в Краснодаре решено было оперировать позже, когда пройдет реабилитация. Но полеты из США в Россию отменили, и Кэрол пошла снова по врачам на другом континенте.

- У Луны не растет волос на лбу. Здесь в России доктор брал кусочек кожи для другого участка лица. Но теперь сюда, похоже, потребуется пересадка, - сообщала Кэрол, послушав альтернативное мнение.

Она даже воодушевилась начать лечение в Бразилии. Но через год снова передумала.

- Нет, все-таки несмотря на эту ошибку с волосами, лечение в России было наиболее оптимальным вариантом. И правильным моим решением, - ответила она, когда те, кто следит за судьбой Луны заметили непоследовательность в словах мамы девочки.

В клинике Павла Попова намерения матери "девочки с маской Бэтмена" вернуться в Краснодар подтвердили.

- Как только Кэрол сообщит точное решение, что летит к нам, мы начнем искать здесь квартиру для нее, - пояснили они "КП"-Кубань".

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