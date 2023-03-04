Сосиски были раскиданы вблизи жилых домов. Фото: скриншот видео

В Краснодаре неизвестные травят бездомных собак сосисками, начиненными таблетками. Разбросанное "угощение" нашли жители улицы Тверской в поселке Российском. По их мнению, продукты могут быть опасны для животных.

- Опять нам положили колбасу с отравой. В каждом кусочке торчат таблетки, - рассказали очевидцы.

После того, как информация появилась в одном из пабликов, в полиции Краснодара начали проверку.

- Таблетки, находившиеся в сосисках, изъяты и приобщены к материалам, - рассказал официальный представитель УМВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Личность отравителя устанавливается. Тем временем местные жители не обращались с заявлениями о том, что домашние питомцы или бродячие собаки пострадали.

Ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала, что полиция проводит проверку после массового отравления собак на Ростовском шоссе в Краснодаре. Как минимум пять дворняг были найдены мертвыми на территории дач на Ростовском шоссе. Причиной гибели могло стать намеренное отравление животных.