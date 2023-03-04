«Была очень теплая поддержка»: Алина Загитова поделилась впечатлениями после шоу в Краснодаре

Алина Загитова выступила в Краснодаре. Фото: Даниил ОПАРИН

Алина Загитова в последнее время все чаще и чаще радует поклонников своими прокатами. В этот раз Олимпийская чемпионка приехала в Краснодар. Фигуристка выступает два дня подряд со сказкой «Руслан и Людмила».

Шоу ставили Татьяна Навка и Алексей Сеченов. А Загитова исполняет главную роль - роль Людмилы. В Краснодаре ледовое представление поставили в дворце ICE PALACE.

Первый прокат состоялся 4 марта. С 16:00 часов Олимпийская чемпионка репетировала вместе со всеми фигуристами. А вот в 19:00 часов началось шоу. Ледовое представление длилось два часа. После удачного проката Алина Загитова поделилась своими впечатлениями с поклонниками.

- Закончилось шоу в Краснодаре. Была очень теплая поддержка! Спасибо большое за подарки и спасибо больше всем, кто сегодня пришел

К слову, Загитова не упустила возможность похвастаться своими подарками, которые ей вручили поклонники. На столе лежали около десятка различных букетов цветов, мягкие игрушки, подарочные пакеты и воздушные шарики.

Загитова похвасталась цветами.

Следующее выступление запланировано на 5 марта в 19:00 часов. Билеты в продаже еще есть, но по высоким ценам. Чтобы посмотреть на ледовое шоу с Алиной Загитовой придется заплатить от 3000 до 7000 рублей.

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