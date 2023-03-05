Продумал каждую деталь. В Анапе учитель спроектировал «умную» блиндажную печь для СВО

Педагог показал, как усовершенствовал блиндажную печь. Фото: t.me/MoreOz

Жители Краснодарского края продолжают помогать тем, кто отправился на передовую защищать рубежи страны. Так, в Анапе ранее начали вываривать печки-буржуйки эффективнее обычных, изготавливать портативный дом для участников СВО. А теперь стало известно о проектировании «умной» блиндажной печи для военных. Создателем стал учитель рисования Дмитрий Карепов. Как признается сам педагог, он не инженер и не техник, а просто «самоделкин», который очень хотел быть полезным для бойцов.

- Зимой занялся изготовлением окопных свечей, стал искать в интернете информацию, кое-что нашел и доработал сам, - рассказывает учитель.

Изначально он приобрел заглушку, к которой с помощью винтов прикручиваются четыре уголочка. Внутрь ставится окопная свечка, а далее берется колена высотой около полуметра, чтобы печка была пониже и ей было легко пользоваться.

- Внизу находится входящее отверстие - оно ниже уровня горения. Сюда вставляем трубу, а дальше идет переход 90 градусов и метровая колена. Она закрывается. Я подумал, как ее усовершенствовать, - продолжает Дмитрий Карепов. - Я смастерил на хомутах стальных с помощью уголков подставку. На ней можно разогреть тушенку, консервы, помещаются две большие банки. При этом длинная труба является рефлектором, которая аккумулирует здесь горячий газ. В печах русских затворкой называется. Нагревается газ даже в морозы до 260 градусов в этом месте, а на выходе получается нуль. Потому что затворка здесь.

По словам Дмитрия, военные смогут не только разогреть еду, но высушить свою одежду, обувь, отогреться во время отдыха. Эта печка ко всему прочему еще и вытяжка угарных газов и испарений парафина, из которых сделаны свечи.

- Для этого как раз крепим гофротрубу. Она трехметровая. Кончик ее я закрасил не пахнущей акриловой краской, чтобы она не блестела. В итоге у нас - неприглядного вида колпачок, он будет наружу торчать. При этом он закрывает от дождя, снега, ветра, - добавляет учитель. - Все это комплектуется дополнительными хомутами, проволокой и пакетом саморезов, чтобы не потерялись, и отверткой, чтобы можно было зафиксировать эту печку к стене, к потолку - куда угодно. Я также распечатал инструкцию для этой печки, чтобы бойцам было все понятно. Помогаем, чем можем.

По словам Дмитрия Карепова, сделать эту печь может каждый, при этом потребуется буквально 2 тысячи рублей на покупку товаров.

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