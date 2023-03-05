«Компенсацию заплатят и пострадавшей, и ее мужу». Юрист изуродованной участницы конкурса красоты в Сочи рассказал, чем может обернуться суд

Николай Чернышук и пострадавшая Юлия Тарасевич требует в суде 35 миллионов рублей. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В суде Краснодара идет громкий гражданский процесс. Изуродованная участница конкурсов красоты в Сочи Юлия Тарасевич требует компенсацию морального вреда. За то, что не может улыбаться и закрывать глаза после неудачной пластики, она хочет получить 35 млн рублей. Эту сумму пострадавшая собирается взыскать с двух частных клиник. Согласно информации Ленинского районного суда Краснодара, ответчиками по делу выступают ООО «Альфа-Бьюти» и ООО «Медист». Ранее судебно-медицинская экспертиза установила, что операция проведена с техническими нарушениями. Это и привело к тому, что здоровью женщины причинен вред. Юрист Юлии Тарасевич рассказал, чем может обернуться суд.

- Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что причинена средняя тяжесть вреда здоровью. Имеющиеся изменения со стороны мягких тканей лица, а также функциональные нарушения квалифицированы экспертной комиссией как неизгладимые, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» глава Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук. - Повреждения лица — это единственная ситуация, когда суд самостоятельно определяет степень тяжести вреда здоровью.

А значит, окончательные выводы может сделать только суд. При этом юрист считает, что Фемида встанет на сторону Юлии Тарасевич и ее супруга.

- Не исключено, что сумма компенсации будет снижена, - сказал Николай Чернышук. - Но отмечу, что в рамках гражданского дела иск подавали Юлия и ее супруг. При вынесении решения, если суд будет назначать компенсацию, то ее получат два участника.

Напомним, что на подходе уголовное дело о пластической операции, изуродовавшей участницу конкурсов красоты.

- Согласно данным проведенного исследования, в результате операции у пациентки образовалась двусторонняя нейропатия лицевого нерва, - сообщали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК России по Краснодарскому краю. - Кроме того, у нее тотальная симметричная слабость мимических мышц и трофические нарушения в области лица.

Расследование продолжается, но уже совсем скоро следователи представят его результаты.

Отметим, что сама Юлия пытается вернуть былую внешность. Ее уже провели ряд операций - липофилинг, который помог вернуть объем ее лицу.

- Сейчас ищу специалиста, который сможет пересадить кожу. Потому что сейчас веки я не могу закрыть, - рассказывала kp.ru Юлия Тарасевич. - А вот мимику, похоже, вернуть уже не удастся. Никто из квалифицированных хирургов не видит способа восстановить работу мышц.

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