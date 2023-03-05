4 ведра воды на квадратный метр. На Кубань обрушатся аномальные ливни

Жителей Кубани предупреждают о надвигающейся непогоде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные на Кубани были дождливыми, причем вооружиться зонтами пришлось жителям всего Краснодарского края. Причина тому - циклон, что кружит на юге страны. Но, по прогнозам синоптиков, он только набирает силу. И уже 6 марта обрушит свою мощь на регион. Кубань будут заливать аномальные дожди - метеорологи советуют готовиться к худшему.

- В понедельник, 6 марта, синоптическая карта юга России будет представлена активным циклоническим вихрем, - говорят в центре погоды «Фобос». - Это значит, что дожди будут только усиливаться и приобретут аномально интенсивный характер.

Как сообщают синоптики, в эпицентре дождливого ненастья окажется Кубань, где прольется до 60% от всей месячной нормы.

- Так, например, в столице Краснодарского края – Краснодаре – по расчетам в осадкомер попадет до 27 миллиметров при всей мартовской норме 45 миллиметров (суточный рекорд), - уточняют в центре погоды «Фобос».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», достанется и Черноморскому побережью. Еще дождливее будет в Туапсе - там прогнозируют до 29 миллиметров осадков. Кроме того, заливать будет и Сочи (выпадет до 36 миллиметров). Как сообщалось ранее, на курорте все службы уже переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Кроме того, автовладельцев просят не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

- Таким образом, за сутки на регион местами обрушится около четырех ведер дождевой воды на квадратный метр, - говорят метеорологи.

Отметим, что не на всей территории Краснодарском крае прогнозируются дожди. В горах они будут идти со снегом, возможны гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега.