Жителей и гостей Сочи просят быть осторожными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 6 марта ожидаются залповые дожди. По прогнозам, ливень будет сопровождаться грозой. Ко всему прочему усилится ветер - порывы его достигнут 15-18 метров в секунду. В связи с непогодой на территории курорта объявили штормовое предупреждение.

- По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы, - уточняют «КП» - Кубань» в администрации курорта.

Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды. Кроме того, автовладельцев просят не оставлять машины под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось, что объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин. Опасно находиться уже на высоте 1000 метров.