Лунное гало возникло в небе над Краснодарским краем. И вот почему

Выглядело гало очень зрелищно. Фото: t.me/chokolatellaa

Жители Краснодарского края продолжают следить за ночным небом. Дело в том, что с начала марта у каждого была возможность увидеть «поцелуй» Венеры и Юпитера. Благодаря безоблачной погоде эти космические ласки были видны даже без телескопа со 2 по 4 марта. А 5-го числа в ночном небе под Анапой заметили редкое природное явление - лунное гало.

- Я встречала гало вокруг солнца, вокруг луны впервые! - написала автор снимков.

Оптическая иллюзия объясняется преломлением света кристаллами в облаках. Фото: t.me/chokolatellaa

Судя по снятым снимкам, гало в ночном небе выглядит весьма необычно. Вокруг спутника Земли сияет световой ореол. Кольцо это достаточно яркое, потому спутать его с фонарями невозможно.

Стоит сказать, что стать свидетелем этого астрономического события - большая удача. Гало встречается ночью довольно редко.

Как и солнечное гало, ночная оптическая иллюзия объясняется все тем же преломлением света. То есть оно возникает из-за преломления света, проходящего через ледяные кристаллы в перистых облаках, которые расположены в верхних слоях тропосферы на высотах порядка 10-12 километров.

- Мы видим преломление света в кристалликах льда, повисших в холодном воздухе. Лунное гало зависит от яркости спутника Земли, - объясняет сотрудник учебного планетария СГУГиТ Виктория Дамм.

Продолжительность видимости гало в небе может быть от нескольких минут до многих часов. Но в целом, явление это скоротечное.