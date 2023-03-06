Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выходит в самостоятельный рейс

Оксана Соколова Фото: svzd.rzd.ru

Первая в России машинистка поезда дальнего следования выходит в самостоятельный рейс. Состав сообщением «Томск-Адлер» отправляется 6 марта, сообщили в пресс-службе РЖД.

В России ранее появились женщины, которые водят электрички. Но Оксана Соколова – первая в стране машинистка, начавшая управлять поездом дальнего следования.

Связать жизнь с поездами 41-летняя Оксана Соколова мечтала с детства. Как рассказывала сама женщина, она жила около железной дорогой, любовалась проходящими составами и махала машинистам. Ее всегда интересовало, каково это – управлять поездами.

В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали она обучалась по специальности «помощник машиниста». А после получения опыта и стажа работы училась на машиниста электровоза. Выбор профессии Оксаной поддержали все ее трое детей.

В январе 2023 года Оксана получила удостоверение и стала первой в РЖД женщиной, которая водит пассажирские поезда дальнего следования. Для выхода в самостоятельный рейс машинистка проходили двухмесячную стажировку, сообщает РИА Новости.

Теперь Оксана Соколова, которая работает на Свердловской железной дороге, 6 марта поведет пассажирский поезд № 115 «Томск-Адлер» на участке Екатеринбург-Дружинино.

Напомним, в России женщины могут работать машинистами и помощниками машинистов с 2021 года после изменений Минтрудом перечня доступных для женщин профессий. РЖД определил для них участки и типы подвижного состава, подготовил инфраструктуру для комфортной работы, разработал форму и подготовил комплекс мер соцподдержки.

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