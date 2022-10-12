Машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин Фото: t.me/crimea_rw

8 октября на Крымском мосту произошел мощный взрыв. Тогда в минуты ЧП обрушились два автомобильных пролета. А пламя тут же перекинулось на железнодорожные пути, на которых находились цистерны с топливом.

Информация о взрыве и видео с места происшествия начали активно публиковать в социальных сетях. По официальной версии, произошедшее оказалось терактом, подготовленным украинскими спецслужбами. В те минуты на Крымском мосту взорвался проезжавший в сторону Крыма грузовик, в котором находилась взрывчатка.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП. Тем временем машинисты того грузового поезда, часть которого охватило в те минуты пламенем, рассказали о пережитом.

Тем утром машинист Юрий Квашнин и помощник машиниста Виктор Прошин – жители Керчи и сотрудники локомотивной бригады Керченского участка Джанкойского локомотивного депо – вышли в обычный рейс. Состав с цистернами – всего 59 емкостей - отправлялся со станции «Тамань-Пассажирская».

Грузовой поезд тронулся в 5:40. Но уже через 25 минут прогремел мощный взрыв. Как рассказали железнодорожники, в ту минуту они как раз подъезжали к аркам Крымского моста. Машинисты услышали мощный хлопок, изначально даже не подозревая, что произошло.

- Наш тепловоз аж «подпрыгнул», свет на мосту тут же погас! Выглянули в окно кабины и увидели, что горит цистерна в районе хвоста поезда! Надо было действовать! – вспоминает Юрий Квашнин.

Как рассказал машинист, в те минуты железнодорожники быстро начали отцеплять вагоны. Мыслей спасаться самим не возникало – единственной задачей было не позволить огню, который уже охватил часть цистерн, не распространиться на другие и не позволить емкостям с топливом взорваться.

После услышанного хлопка Юрий Квашин остался в кабине – мужчина продолжал следить за приборами и управлять тормозами. Тем временем его напарник – Виктор Прошин – вышел на пути, чтобы оценить ситуацию. Как оказалось, часть состава еще можно было спасти. Для этого было необходимо отцепить горящие вагоны. Кроме того, цистерны, которые охватило пламенем, требовалось закрепить, чтобы они не укатились в сторону Тамани, откуда следовали.

Сотрудники локомотивной бригады оперативно начали отцеплять емкости. Работу проделали с 25 емкостями, вес которых достигал почти четыре тысячи тонн. Не паникуя и действуя быстро, Юрий Квашнин и Виктор Прошин продолжали делать все возможное, чтобы предотвратить другое ЧП.

- Мы понимали, что надо отводить целые цистерны, иначе была бы картина пострашнее. Пришлось несколько раз бегать от локомотива к вагонам, башмаки все-таки тяжелые. Каждый раз я подходил настолько близко, насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали. Нам понадобилось на это 10 минут, - рассказал о пережитом Виктор Прошин.

В те минуты, как вспоминают железнодорожники, погас свет на всем мосту. Дорогу и пути охватила темнота, усилились порывы ветра. А высота над уровнем моря составляла почти 30 метров. Тем временем цистерны, на которые из-за взрыва перебросилось пламя, в любой момент могли взорваться.

Железнодорожники не растерялись и оперативно начали отцеплять вагоны. Но, как рассказывают сами машинисты, героями они себя не считают.

- Нет! Не дай бог, конечно, но случись такое с другой бригадой, они поступили бы точно так же! А как по-другому? Никак! – рассказывают Юрий и Виктор.

К слову, Юрий Квашнин и Виктор Прошин уже более 15 лет посвятили работе на Крымской железной дороге. Юрий получил удостоверение помощника машиниста тепловоза в 2004 году, в 2019 году стал машинистом. Виктор Прошин продолжил дело отца и начал работу на железной дороге в 2006 году.

- Хотелось бы выразить благодарность за самоотверженное отношение к работе и проявленный героизм в чрезвычайной ситуации, - поблагодарили сотрудников, предотвративших другое ЧП, в Крымской железной дороге.

Первый поезд после ЧП проехал по железнодорожным путям Крымского моста в тот же день, когда взорвался грузовик. Пассажирский состав следовал по маршруту «Симферополь – Москва».

Напомним, в настоящее время на Крымском мосту проводят ремонт обрушившихся во время взрыва конструкций. Для легковых авто уже запущено движение. Тем временем грузовики и автобусы переправляются на паромах.

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