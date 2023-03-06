Объем воды увеличивается Фото: Александр ЛЕБЕДЕВ

В Краснодарском крае затяжные дожди создали предпаводковое состояние. Специалисты объезжают районы, мониторят ситуацию в руслах рек, чтобы избежать подтоплений.

Кроме этого, объем Краснодарского водохранилища за месяц вырос почти в два раза. Но эксперты уверяют, искусственное море в настоящее время находится в нормальном своем состоянии и никаких угроз не создает.

- За три недели объем воды в водохранилище увеличился с 782 млн кубометров до 1284. Уровень воды в нем составляет 31,30 метра при норме 32,75, - сообщается на сайте Росводресурсов.

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций на водных объектах Кубани не зафиксировано. Обстановку контролируют специальные службы.

В Краснодарском крае уже готовятся в весенне-летним паводкам: проверяют мосты и водоотводные трубы, очищают подмостовое пространство дорог от карча и наносов для беспрепятственного пропуска вод.

К лету состояние воды в водных бассейнах региона нормализуется. Периодически из-за засухи пересыхают реки, и не только. Ранее «Комсомолка» сообщала, что в августе 2020 года Краснодарское водохранилище достигло мертвого объема.

Что говорят ученые

Специалисты Южного научного центра РАН и Субтропического научного центра РАН в Сочи изучают паводковую опасность рек Северо-Западного Кавказа. Гидрологи исследуют левые притоки Кубани, впадающие ниже Краснодарского водохранилища, и реки между Анапой и Туапсе.

- Ежегодно местные паводки наносят материальный ущерб зонам рекреации, автомобильным дорогам и сельскому хозяйству. В дождливые дни малые реки, а иногда даже пересыхающие в межень (период низкого уровня воды), превращаются в бурные потоки. Для Северо-Западного Кавказа в целом характерно повышенное количество паводковых случаев в зимние месяцы и весенние месяцы с минимумом в августе. Средний уровень подъема не превышает одного метра, в этом случае, паводки, как правило, неопасны. В Максимальный подъем уровня воды может достигать 7-8 метров и затапливать речные долины, - прокомментировал научный сотрудник субтропического научного центра РАН и ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Игорь Шевердяев.

КОНКРЕТНО

Краснодарское водохранилище

Полная емкость чаши водохранилища 2794 млн.куб. м.

Нормальный подпорный уровень – 32,75 метра. Объем 1798 млн.куб. м.

Минимально допустимый уровень – 25,85 метра. Объем 192 млн.куб. м.

Состояние на 15 февраля: уровень воды - 29,31 метра, объем - 782 млн.куб. м.

Состояние на 6 марта: уровень воды - 31,30 метра, объем - 1284 млн.куб. м.