«Отец перестал есть!». 99-летний ветеран Великой Отечественной войны из Краснодара тяжело переносит суд об отъеме комнаты в коммуналке

Тот самый дом в Краснодаре, где есть пока комната у ветерана. Фото: Яндекс-карты

После получения повестки в суд по поводу своей комнаты в коммуналке 99-летний Василий Кузьмич Манацков впал в уныние. Более того, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер двух медалей "За отвагу" стал отказываться от еды.

- Отец не хочет общаться ни с журналистами, ни даже с нами, родственниками. Вся эта ситуация подкосила его, - рассказывает "КП"-Кубань" сын ветерана Игорь Манацков. - Он находится у моей дочери под присмотром, с сиделкой.

Шутка ли, еще вчера Василий Кузьмич открывал парад Победы в Краснодаре, получал заслуженные почет и уважение, достойную пенсию и вдруг - иск. Дело в том, что 17 лет назад ему дали права на 13 квадратных метров в историческом особняке в центре краевой столицы. Но, по данным городских властей, не спросив у них. Это обнаружилось, когда соседка Василия Кузьмича, завалив муниципалитет жалобами, ткнула пальцем во владельца "хором". Ей отдать в собственность соседскую комнату, к примеру, отказали.

Так выглядит жилье, за которое разгорелись нешуточные споры Фото: Ева МУР

Не найдя для нее аргументов, департамент имущества мэрии Краснодара призвал 99-летнего ветерана Манацкова к ответу в суде.

Валентин Манацков. Фото: личный архив.

- Ранее муниципалитет предоставил в пользование жилье без права приватизации. Однако гражданин решил через суд получить квартиру в собственность, - уточнили в мэрии города. - Обнаружив этот факт, администрация подала иск в суд для возврата муниципального помещения в собственность города. Сейчас идут судебные разбирательства. Важно: выселять ветерана Великой Отечественной войны администрация ни в коем случае не собирается. Речь идет только об установлении законного собственника жилья.

На вопрос, можно ли было решить этот тонкий вопрос, не вызывая весьма пожилого ветерана повесткой в суд, ответа пока нет. Но глава Следкома Александр Бастрыкин уже поручил краевому ведомству подключиться.

Квартирка очень маленькая Фото: Ева МУР

На 16 марта назначено очередное заседание суда. Но городские власти внезапно пошли на диалог с семьей ветерана уже после применения столь радикальных методов.

- Ничего не могу сказать, с нами очень деликатно общаются. У меня нет претензий. Отец не был обижен никогда, это надо признать. А тут очевидно формально подошли к вопросу, не задумываясь о чувствах и реакции очень пожилого человека, - говорит "КП"-Кубань" сын ветерана.

Это лестница, по которой Василий Кузьмич уже не может подняться Фото: Ева МУР

К слову, коммуналка Василия Кузьмича давно пустует. Хозяину сложно не то, что придти в суд, подняться на второй этаж, где она располагается. Однако все в ней удобно и очень скромно, как будто он только что покинул свой дом.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

У 99-летнего лежачего ветерана Великой Отечественной войны из Краснодара через суд забирают квадратные метры

В мэрии города иск к кавалеру двух медалей "За отвагу" объяснили необходимостью узаконить права на жилплощадь (подробнее).