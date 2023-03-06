Улицы ушли под воду. Апшеронский район затопило из-за сильного ливня

Дворы затопило

На Кубань обрушился сильный ливень. Метеорологи предупреждали, что дожди будут только усиливаться и приобретут аномально интенсивный характер. По прогнозам, в регионе прольется до 60% от всей месячной нормы. В эпицентре 6 марта оказался Апшеронский район.

- Двор заливает так, что вода подступает или заходит в подъезды, так же топит подвалы в квартирах, а по двору не то что пройти, проехать трудно, - рассказывают жители Апшеронского района.

Только за сутки здесь выпало 25 миллиметров осадков. Из-за этого в Апшеронске улицы начали уходить под воду. Местные жители шутят, что сегодня лучше передвигаться на лодке.

- В Апшеронском районе, в результате выпадения осадков имеются локальные участки воды на автодороге в районе улицы Рябиновая. Автодорога не перекрывалась, - рассказали “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время на улицах работает водооткачивающая техника. По сообщению ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, реки находятся в руслах.

- Обращений граждан не поступало. Наблюдается снижение интенсивности осадков. Организована работа оперативной группы по мониторингу гидрологической обстановки, - заключили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4 ведра воды на квадратный метр. На Кубань обрушатся аномальные ливни

Синоптики предупреждают об аномальных дождях в Краснодарском крае 6 марта (подробнее)