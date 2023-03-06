Уникальный феномен. Под Новороссийском в озере забил «гейзер»

Озеро Бам начало издавать странные звуки. Фото: «Новороссийский рабочий».

Под Новороссийском заметили уникальный биологический феномен. В озере Бам, что находится на территории лесничества Дюрсо, забил «гейзер». Об этом сообщили в газете «Новороссийский рабочий».

На необычное хлюпанье, которое доносилось со стороны воды, обратили внимание инспекторы заповедника «Утриш». Они посоветовали местным ученым посетить озеро и обследовать близлежащие территории.

- Из озера с громкими хлюпающими звуками и брызгами выходит бесцветная вода без запаха. Из-за отсутствия пара можно предположить, что она холодная, - рассказал местный краевед Сергей Стряпухин.

На данный момент специалисты установили, что явление в озере – точно не гейзер. Потому что вода под напором выходит холодная, а гейзер должен быть теплым.

- Вода издает хлюпающие звуки, а это означает, что выходит большое количество воздуха. Возможно, где-то неподалеку, максимум в километре от озера, подсасывает воду. Она сливается в трещину и в этом месте, уже в ложе озера, вырывается наружу, - уточнил член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Геологам и гидробиологам еще предстоит решить эту загадку. Для этого им необходимо будет найти провал, трещину или трубообразную воронку – любое место, куда попадает вода, которая потом проходит по подземным рукавам и разгружается в ложе озера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скорее всего, умрут. Кипарисы под Анапой находятся под угрозой гибели из-за продолжительной засухи

Продолжительная засуха может убить кипарисы из озера Сукко под Анапой (подробнее)