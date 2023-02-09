Скорее всего, умрут. Кипарисы под Анапой находятся под угрозой гибели из-за продолжительной засухи

Кипарисы из озера Сукко в опасности. Фото: министерстве природных ресурсов Кубани.

В озере Сукко, что находится рядом с Анапой, до сих пор засуха. Болотные кипарисы стоят в сухой почве с оголенными корнями. Ситуация не разрешается с лета. Из-за минимальных осадков деревья могут просто погибнуть.

- На сколько мне известно, это был искусственный пруд. Его создали для полива сельхозземель в долине. В наши дни он оставался просто как место отдыха. Не понятно, как можно повлиять не ситуацию, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

На данный момент помочь деревьям выжить можно только одним способом – не тревожить их хрупкие корни.

По корням кипарисов ни в коем случае нельзя ходить. Фото: министерстве природных ресурсов Кубани.

- Корневая система у болотных кипарисов особенно нежная. Она совершенно не морозостойкая и легко повреждается при минусовых температурах и засухе. Все это усугубляет ситуацию и ускоряет их гибель, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе региона Вениамин Голубитченко.

Поэтому в министерстве природных ресурсов Кубани всем посетителям напоминают, что ходить по корням деревьев не стоит. С целью защиты кипарисы даже оградили специальным забором. К сожалению, заграждение не всегда спасает растения от особенно любопытных людей.

- В погоне за красивыми фото и видео кадрами, туристы преодолевают забор, забираясь на деревья. Они повреждают и обламывают их ветви, тем самым наносят значительный урон уникальному природному объекту, - рассказал в министерстве природных ресурсов Кубани.

Любоваться кипарисами можно только на расстоянии. Это единственное, что поможет спасти жизнь хрупким деревьям.

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