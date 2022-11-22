Откладывали уже 39 раз. Почему на Кубани больше года длится суд над сыном влиятельного бизнесмена из Ейска, сбившем насмерть девушку

Автомобиль подсудимого. Фото: ОМВД по Ейскому району

ДТП случилось почти два года назад в Ейске. 18 декабря 2020 года 23-летняя Виктория Лебедева вечером возвращалась домой. На улице Ростовской она переходила дорогу, когда на скорости в нее въехала машина. Удар был такой силы, что девушка отлетела на несколько метров от места аварии. Спасти молодую ейчанку не удалось, от полученных травм она скончалась, не приходя в себя.

Виктории было 23 года.

Позже выяснилось, что за рулем элитного Gelandewagen в этот момент сидел Андрей Горбунов, сын известного на курорте предпринимателя. Сам Андрей тоже вел свое дело по примеру отца.

После ДТП в отношении 37-летнего водителя возбудили уголовное дело. Контроль расследования взяла на себя прокуратура.

- На данный момент, мужчина находится под домашним арестом, - сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы дела были переданы в Брюховецкий районный суд еще 16 августа 2021 года, но до сих пор точка в нем не поставлена. Заседания переносятся с завидной регулярностью по разным причинам. Всего заседания отложились 39 раз. Так, подсудимый шесть раз не являлся на суд по болезни.

Местные жители несли цветы к месту гибели девушки.

Очередное заседание было назначено на 17 ноября. Но в рассмотрении уголовного дела опять объявлен перерыв до 5 декабря, о чем свидетельствует карточка на сайте Брюховецкого районного суда.

Гибель Вики под колесами иномарки вызвала огромный резонанс в Ейске. Местные жители приносили цветы на место, где произошла авария, запустили флешмоб #Ейскуневсеравно. Они боялись, что влиятельный бизнесмен «отмажет» сына от справедливого наказания. К слову, подсудимому грозит до пяти лет тюрьмы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.