«Капля» преткновения. Безобидный арт-объект на Кубани вызвал шквал непристойных ассоциаций

Та самая "Капля" Фото: Ева МУР

Бывшая лодочная станция в самом сердце станицы Северской - место культовое, но неухоженное. До наших дней от лодок, пруда и романтики здесь сохранился только крошечный мост и шикарные плакучие ивы.

Неудивительно, что именно это место предложили жители станицы облагородить во время очередного голосования по федеральной программе комфортной городской среды.

Фото проекта сквера в Северской. В центре - капля

Эта программа, пожалуй, одна из немногих, которая действительно дарует паркам и скверам в провинции вторую жизнь. Она финансируется из трех бюджетов - муниципального, краевого и, собственно, федерального (госбюджет составляет львиную долю). В зонах отдыха появляются новые тротуары, беговые и велосипедные дорожки, современные качели, лавочки, освещение, зелень... Так и здесь.

По контракту поселения дизайнеры разработали проект, уважив станичников, на «водную» тему.

- Мы хотели сохранить память о лодочной станции. У многих с этим прудиком связаны воспоминания молодости, - говорят «КП» - Кубань» в администрации Северского сельского поселения.

На дне бывшего пруда разместили причудливую (и дорогущую!) растительность, имитирующую подводную фауну.

Так выглядела заброшенная лодочная станция до благоустройства

- Когда все эти кустики вырастут и зацветут, в них будут, как в водорослях, прятаться рыбы, - поясняет руководитель проекта Сергей Лазутин.

Скамейки выполнены в форме лодок. Для ребятни - будто ползут гигантские розовые улитки.

А венчать все это должен арт-объект в центре на возвышенности - капля.

Напротив сквера - новенькая детская площадка Фото: Ева МУР

- Это будто последняя капелька, оставшаяся от пруда. Такая задумка была, - объясняют в администрации Северской.

Но задолго до официального окончания работ сюда начали захаживать гости. И оценивать... «Каплю» тут же наградили непристойным эпитетом и сравнили с игрушкой для интимных утех.

Всех, кого мы встретили в парке, видят в ней только каплю Фото: Ева МУР

Кто бы мог подумать, но ассоциация пошла в народ. И настолько, что уже на следующий день к «Капле» стали съезжаться «паломники». А заказчики вынужденно присмотрелись.

- Она изначально приехала к нам помятой в нескольких местах. Хотя художники уверены, что у капли воды нет идеальной формы. Но о том, что она напоминает еще что-то, кроме капли, у нас и в мыслях не было, - продолжают власти Северской.

Скамейки-лодки выдержаны в одной тематике Фото: Ева МУР

Арт-объект решено демонтировать, исправить неровности. А главное, убрать ножку под постаментом, которая, по чьему-то нездоровому мнению, делает его похожим на секс-игрушку.

Это светящиеся качели Фото: Ева МУР

Здесь еще много работы: освещение, реставрация того самого мостика, озеленение, а сквер уже - самое популярное место в станице. Открыть его официально собираются весной 2023 года. Ждем!

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