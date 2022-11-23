На Кубани массово гибнут вороны, чайки и фазаны. Эколог назвал причину

Мертвых птиц находят в Брюховецком районе и Ейске. Фото: соцсети.

Жители Краснодарского рая продолжают наблюдать за массовой гибелью птиц: охотники нашли в полях Брюховецкого района несколько десятков мертвых фазанов, а в Ейске берег Азовского моря усыпан погибшими чайками.

«КП»-Кубань» писала, что несколько дней назад в Краснодаре жители обратили внимание на мертвых ворон и галок на бульваре улицы Красной и на Всесвятском кладбище.

Сообщения о массовой гибели птиц в Брюховецком районе появились в соцсетях. Охотники обнаружили два десятка мертвых фазанов в полях и лесополосах вокруг станицы: они переданы на экспертизу в местное ветуправление. Очевидцы мора пернатых предполагают, что он связан с сезонной травлей аграриями мышей и других грызунов.

Причину гибели птиц установят специалисты. Фото: Архив "КП"

– Причиной массовой гибели птиц не всегда может являться антропогенный фактор, то есть влияние человека. Поздней осенью продолжается миграция птиц с севера к местам зимовки: через территорию Кубани летят птицы из Восточной Европы, с берегов Балтийского моря, – говорит член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – Пернатые могут прилетать на территорию нашего региона, уже будучи зараженными какими-либо заболеваниями, вызывающими массовую гибель птиц.

В Ейске на берегу Азовского моря и в лесополосах поселка Заводского жители и охотники тоже обнаружены трупы птиц. Горожане сообщают о десятках мертвых чаек, которые лежат на берегу Азовского моря в черте Ейска. А вот в лесополосах охотникам встречаются мертвые фазаны и вороны.

В Ейске берег моря усеян мертвыми чайками. Фото: Архив "КП"

– На места гибели птиц выезжали специалисты Россельхознадзора и ветуправления , образцы биоматериалов павших птиц переданы на анализ в ветеринарную лабораторию, – рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Ейского района. – Через несколько дней ее специалисты ответят на вопрос, что стало причиной гибели птиц.

КОНКРЕТНО

Это не птичий грипп

– В соцсетях распространяются видео и фото с погибшими фазанами и воронами на территории Кубани. Специалисты государственной ветеринарной службы выехали на место гибели птиц с целью отбора проб для исключения особо опасных и карантинных болезней, – отметили в департаменте ветеринарии Краснодарского края. – Пробы были направлены в лабораторию для проведения токсикологических, бактериологических, вирусологических исследований, а также на наличие гельминтозов, протозоозов и фосфида цинка. По результатам исследований возбудители гельминтозов и кокцидиоза, гриппа птиц и болезни Ньюкасла не обнаружены.