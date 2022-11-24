Полицейские в бронежилетах. В МВД объяснили, что происходит в Краснодаре после перестрелки

В городе заметили много полицейских.

В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в Краснодаре. Напомним, ранее жЖители кубанской столицы заметили большое количество полицейских, которые дежурят на крупных магистралях. Так, в соцсетях 24 ноября сообщили о том, что на въезде в Краснодар полицейские останавливают машины и проверяют документы у водителей.

Также горожане стали свидетелями промчавшей колонны машин полиции и Росгвардии.

- По улице Октябрьской проехало с десяток спецавтомобилей с мигалками и сиреной. Они пронеслись в сторону улицы Мира, - говорят краснодарцы.

Пользователи соцсетей высказывали различные предположения о целях движения кортежа. Как сообщили «КП» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в городе проходят учения.

- Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю проводятся плановые тактико-специальные учения, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом главке. - Введение каких-либо ограничений для перемещения жителей, связанных с проведением учений, не планируется.

В полиции Краснодара также попросили жителей и гостей региона отнестись с пониманием к учениям.

Бойцы Росгвардии также принимают участие в тренировке.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии принимают участие в плановых тактико-специальных учениях, которые проводят ГУ МВД России по Краснодарскому краю, - сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Напомним, 23 ноября трое мужчин устроили перестрелку. Все случилось около отеля «Ибис» на улице Головатого. Известно, что между несколькими мужчинами произошел конфликт. В какой-то момент один из участников достал пистолет и открыл огонь. В результате перестрелки пострадал 36-летний мужчина. Его госпитализировали.

Сразу после случившегося полицейские организовали проверку. Правоохранители отсматривают записи с камер видеонаблюдения, которые засняли момент стрельбы.

Известно, что полиция пока задержала только троих участников перестрелки. Остальных ищут.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В центре Краснодара трое мужчин устроили перестрелку. Один пострадал

Полиция Краснодара проводит проверку после стрельбы в центре города (читайте далее)