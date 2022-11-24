В МВД Кубани рассказали, введут ли ограничения для жителей Краснодара из-за учений после перестрелки

Большое количество сотрудников МВД связано с учениями. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полиции рассказали, почему в Краснодаре 24 ноября так много сотрудников МВД. Напомним, ранее горожане засняли на видео правоохранителей, которые дежурили на крупных магистралях. При этом на них были надеты бронежилеты.

- Останавливают каждый автомобиль и проверяют, - сказал автор ролика, снимая пост "Тургеневский", что находится на въезде в Краснодар.

Как объяснили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, обстановка в городе связана с учениями, которые проходят 24 ноября. Тренировки эти плановые и нацелены на отработку мер по обеспечению безопасности граждан.

При этом у многих краснодарцев возникли вопросы - не ожидаются ли перекрытия дорог или въездов в город в связи с проведением тактико-специальных учений.

- Введение каких-либо ограничений для перемещения жителей не планируется, - уточнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

При этом в краевом главке попросили жителей и гостей региона отнестись с пониманием, ведь эти мероприятия необходимы для безопасности.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии также участвуют в плановых тактико-специальных учениях, которые проводят ГУ МВД России по Краснодарскому краю, - уточняют в ведомстве.

Стоит сказать, что учения в МВД решили провести на следующий день после перестрелки в центре города. Она произошла на улице Головатого 23 ноября. Между мужчинами около отеля "Ибис" произошла ссора. Словесная перепалка закончилась стрельбой - огонь открыл один из участников конфликта. В результате пострадал 36-летний мужчина.

- Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска доставили в отдел полиции трех возможных участников конфликта, - сообщили в полиции Краснодара.

Сотрудники МВД уже просмотрели записи с камер видеонаблюдения и ведут поиск остальных мужчин.

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